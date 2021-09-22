Режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы

Состояние режиссера Андрея Звягинцева, которого ввели в искусственную кому после перенесенного COVID-19, оценивается как «более-менее удовлетворительное». Об этом сообщил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

— Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже, — приводит РЕН ТВ его слова.

Где будет проходить реабилитацию известный режиссер, не уточняется.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О введении Звягинцева в искусственную кому сообщили СМИ на прошлой неделе. По их данным, его госпитализировали в Германии с COVID-19. Поражение легких составляло 92%, он находился на аппарате ЭКМО.



По данным источников The Bell, лечение и реабилитацию Андрея Звягинцева финансирует АФК «Система». В компании отказались комментировать эту информацию.