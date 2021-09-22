Путин наградил полицейского, обезвредившего пермского стрелка
Президент России Владимир Путин наградил Орденом мужества полицейского Константина Калинина, который обезвредил напавшего на вуз стрелка в Перми. Указ опубликован на сайте Кремля.
Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден старший лейтенант полиции Владимир Макаров. Он организовал эвакуацию из здания.
Ранее сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в Пермском университете. Он начал стрелять в правоохранителя из ружья, страж порядка применил оружие на поражение.
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