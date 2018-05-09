Лоханов Павел Николаевич
Общая информация
Родился 6 сентября 1978 года в г. Казани.
Образование:
2000 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова Ленина (специальность «специалист в области международных отношений» )
2003 год — аспирантура Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина
Трудовая деятельность:
В 2000 — 2003 гг. — ведущий референт организационно-протокольного отдела Управления государственного протокола при Департаменте внешних связей Президента РТ.
В 2003 — 2006 гг. — заведующий организационно-протокольным отделом Управления государственного протокола при Департаменте внешних связей Президента РТ.
В 2006 — 2010 гг. — заместитель начальника Управления — заведующий организационно-протокольным отделом Управления государственного протокола Президента РТ.
В 2010 — 2015 гг. — заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан — начальник управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти.
В 2015 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района.
С февраля 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района.
С августа 2015 г. — глава Камско-Устьинского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Камское Устье
- Адрес: 422820, пгт.Камское Устье, ул.Калинина, 31
- Телефон: (84377) 2-12-52
- Email: kama-tamagy@tatar.ru
- Сайт: kamskoye-ustye.tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018