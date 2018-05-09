Лоханов Павел Николаевич

Общая информация

Родился 6 сентября 1978 года в г. Казани.

Образование:

2000 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова Ленина (специальность «специалист в области международных отношений» )

2003 год — аспирантура Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина

Трудовая деятельность:





В 2000 — 2003 гг. — ведущий референт организационно-протокольного отдела Управления государственного протокола при Департаменте внешних связей Президента РТ.

В 2003 — 2006 гг. — заведующий организационно-протокольным отделом Управления государственного протокола при Департаменте внешних связей Президента РТ.

В 2006 — 2010 гг. — заместитель начальника Управления — заведующий организационно-протокольным отделом Управления государственного протокола Президента РТ.

В 2010 — 2015 гг. — заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров Республики Татарстан — начальник управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти.

В 2015 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района.

С февраля 2015 г. — руководитель исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района.

С августа 2015 г. — глава Камско-Устьинского муниципального района РТ.

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