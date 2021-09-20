ЦИК в пятницу подведет итоги выборов в Госдуму

Фото: Максим Платонов

По всей России явка на выборах в Госдуму составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Об этом заявили в ЦИК.

Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 24 сентября, заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Недействительными признаны 25 830 бюллетеней на 107 участках на выборах в 35 регионах. Кроме того, ЦИК имеет основания для отмены выборов на шести-семи участках в Санкт-Петербурге.

Памфилова подчеркнула, что нарушений на выборах стало меньше, передает ТАСС.



По данным после обработки 100% бюллетеней, в Татарстане партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала 79,01% голосов.

Татьяна Леухина