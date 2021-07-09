Итоги дня: в Татарстане боятся дефицита вакцин, Зарипов снова с «Ак Барсом», на Кубань разрешили без прививки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 9 июля.
- «Мы попали в очень интересную ситуацию, ожидаемую: темпы вакцинации такие, что мы можем позволить себе спрогнозировать перебои с вакциной», — сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Он отметил, что буквально в течение считаных часов после поступления препарата вакцину развозят по поликлиникам, на складах ничего не остается. Последняя партия «Спутника V» была 7 июля, поставку «ЭпиВакКороны» ожидают в ближайшие дни, а чтобы вакцинироваться «КовиВаком», Жаворонков посоветовал татарстанцам записываться в «листы ожидания. Всего в Татарстане на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали 639 175 человек, прирост за сутки — 18 030.
- В Арбитражный суд Татарстана от «Банка Казани» поступили иски о личном банкротстве депутата Госсовета Халита Гарифуллина и его сестры — Рафиди Гарифуллиной. Сумма требований к каждому — 224 млн рублей. Банк выступал основным кредитором семейного бизнеса Гарифуллина — прогоревшей компании «Энергостройсервис». До июля 2020 года депутат владел ею лично, позже переписал на сестру. Как подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе «Банка Казани», иск связан с поручительством Гарифуллина и сестры по кредитам компании.
- Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев предписал провести стопроцентную двукратную вакцинацию сотрудников литейного завода КАМАЗа. Это касается всех совершеннолетних сотрудников предприятия, не имевших близких контактов с заболевшими и ранее не привитых. Исключение — лица, имеющие медицинские противопоказания. Контактировавшие с инфицированными получат допуск, если у них после двухнедельного карантина вирус не подтвердится. Переболевшим COVID-19 необходимо пройти вакцинацию через шесть месяцев после выздоровления.
- Тем временем уже 47 татарстанских организаций получили постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19. В документах прописано, что ей подлежат контактные лица. Это означает, что если в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а все остальные работники обязаны сделать прививку. Работодатель должен организовать вакцинацию всех таких сотрудников старше 18 лет, не имеющих противопоказаний, не беременных и не кормящих. За неисполнение предписания предусмотрена административная ответственность.
- 40-летний форвард Данис Зарипов и казанский «Ак Барс» подписали новое соглашение сроком на один год — до окончания сезона 2021/2022. «Зарипов для клуба и республики больше, чем просто игрок. Мы давно знакомы друг с другом и рады, что нашли взаимопонимание по всем вопросам. Данис понимает свою роль и во всем пошел нам навстречу», — прокомментировал заключение контракта генменеджер хоккейного клуба Марат Валиуллин.
- Новое соглашение подписал и казанский УНИКС — команда пополнилась капитаном и форвардом сборной России Андреем Воронцевичем. Контракт с ним рассчитан по системе 1+1. В Единой лиге ВТБ баскетболист набирал 10,5 очка; 5,7 подбора; 1,3 передачи; 0,8 перехвата; рейтинг эффективности — 10,6. В Лиге чемпионов статистика Воронцевича следующая: 14,5 очка; 6,8 подбора; 2,8 передачи; 1,5 перехвата; рейтинг эффективности — 18,3.
- К чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в Казани в 2025 году, в городе могут появиться новые спортивные объекты. АИР Татарстана уже ведет переговоры с частными инвесторами, крупными международными компаниями, которые заинтересованы в этом. Помимо этого, могут реконструировать Центральный стадион Казани. «Мы хотим предложить задействовать эту территорию более функционально», — заявила глава АИР Татарстана Талия Минуллина.
- Казанские объекты стали одними из приоритетных символов ПФО, достойных быть изображенными на оборотной стороне банкноты номиналом 1000 рублей. Эксперты также дали высокую оценку татарстанскому заповеднику «Городище Булгар» и изображению Волги с идущими по ней кораблями различного типа. На лицевой стороне купюры могут изобразить Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, памятник Максиму Горькому (скульптор Вера Мухина) и некоторые другие знаковые объекты.
- Нарушений при зачислении детей в первый класс в лицее №182 в казанском микрорайоне «Салават купере» не выявили. Из 216 детей, зачисленных в первый класс учреждения, 174 ребенка имели это преимущественно право, так как у них там обучаются братья/сестры. 156 детей проживают в микрорайоне, за которым закреплен 182-й лицей. 18 будущих первоклашек в нем не живут, но тоже имеют преимущественное право зачисления в учреждение. В первый класс лицея №182 также приняли 14 первоклассников-льготников, чьи родители работают в правоохранительных органах.
- Потери россиян от действий кибермошенников в I квартале 2021 года составили почти 2,9 млрд рублей, что примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество мошеннических операций, по сравнению с последним кварталом 2020 года, увеличилось на 40% и превысило 237 тысяч. В Центробанке связывают это с активным переходом людей на дистанционный формат потребления продуктов и услуг. При этом «звонок из банка» теряет свою актуальность. Теперь злоумышленники чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов или органов государственной власти.
- В Татарстане за первое полугодие вырос уровень коррупции. За первые шесть месяцев в республике выявили 800 коррупционных преступлений — это на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост отмечен в сфере здравоохранения, при оформлении инвалидности, помощи в избежании воинской службы, коррупция в частном секторе проявляется в виде коммерческого подкупа. Наблюдается увеличение числа преступлений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
- Глава Башкирии Радий Хабиров вновь отложил введение дополнительных «ковидных» ограничений при посещении гражданами заведений общепита и других организаций социально-бытового профиля. Решение принято по просьбе делового сообщества республики. По указу Хабирова, ограничения вступят в силу уже не 12, а 26 июля.
- В Татарстане выдачу сертификатов ресторанам на работу после полуночи приостановили ориентировочно на две недели, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ. В письме ведомства заведениям общепита указано, что новые сотрудники должны приниматься при наличии сертификата о прививке от COVID-19. Решение по возобновлению или невозобновлению выдачи сертификатов в дальнейшем примет санэпидкомиссия.
- С 1 августа приехать на курорты Краснодарского края можно будет с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие будут должны привиться от коронавируса в течение трех дней со дня заселения в гостиницу. До этого власти региона планировали с начала августа закрыть все курорты для невакцинированных туристов.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «привитый человек вирус не распространяет» — человек, вакцинировавшийся от COVID-19, безопасен для окружающих. «Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — отметила она.
- Минэкономразвития России ухудшило прогноз по инфляции с апрельских 4,3% до 5% на конец 2021 года. Однако на 2022—2024 годы он остался неизменным — 4%. По июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня, объяснили в ведомстве.
- Президент России Владимир Путин предложил вернуться к поручению, сформулированному «некоторое время назад после трагических событий» 11 мая в казанской гимназии №175. Он попросил министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева и руководителя Росгвардии Виктора Золотова представить предложения, «которые они считают необходимыми для принятия, чтобы навести должный порядок» в сфере оборота оружия.
- В Уфе задержали сторонника террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*1. В арендованном боевиком доме изъяли одно готовое самодельное взрывное устройство и компоненты еще для одного. В телефоне злоумышленника правоохранители обнаружили переписку с членами террористических структур. Мужчина признался, что хотел устроить взрыв в больнице МВД.
- В московском Кремле в курсе прибытия делегации движения «Талибан»*2 в Москву. «Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Сборная Италии перед финалом Евро-2020 изолировалась на базе в Коверчано. Футболистов решили обезопасить после того, как у трех журналистов, освещавших матчи чемпионата, подтвердился коронавирус. С заразившимися спортсмены не контактировали, а перед чемпионатом все игроки итальянской сборной прошли вакцинацию от COVID-19.
- Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщил, что налоговые льготы для добычи сверхвязкой нефти восстановят с 2023—2024 годов. По его словам, это произойдет по мере того, как будет закрываться сделка ОПЕК+. Он добавил, что в перспективе государство окажет поддержку в виде налоговых преференций для сверхвязкой нефти.
- Адвокат Иван Павлов сообщил, что защита обжаловала решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*3 экстремистской организацией. Жалобу будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в столице.
*1 организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года
*2 запрещенная в России террористическая организация
*3 запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом
Татьяна Демина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым