Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

Минэкономики России ухудшило прогноз по инфляции с апрельских 4,3% до 5% на конец 2021 года. Однако прогноз по инфляции в 4% в 2022—2024 годы остался неизменным, сообщил представитель Минэкономразвития.



По его словам, инфляция складывается выше заложенной траектории, риски внешней конъюнктуры сохраняются:

— По июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

5 июля произошел инфляционный всплеск: тогда инфляция в РФ ускорилась до самого высокого уровня с 2016 года — до 6,6%. По прогнозам, далее инфляция «начнет выдыхаться».

Маргарита Головатенко