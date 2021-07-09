Потери россиян от действий кибермошенников с начала года составили почти 2,9 млрд рублей

Потери россиян от действий кибермошенников в I квартале текущего года составили почти 2,9 млрд рублей. Это примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Банка России.

Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года увеличилось на 40%, превысило 237 тыс. Доля социальной инженерии по всем операциям снизилась с 64% до 56,2%.

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Центробанк связывает рост кибермошенничества с активным переходом людей на дистанционный формат потребления продуктов и услуг. При этом специалисты отмечают, что известная легенда мошенников «звонок из банка» теряет свою актуальность. Сейчас злоумышленники чаще звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или органов государственной власти, передает ТАСС.

В конце июня Group-IB предупредила о новой схеме мошенничества, из-за которой клиенты российских банков могут потерять до 1 млрд рублей. В прошлом месяце стало известно о планах МВД создать единую базу по киберпреступлениям, в которую войдут и данные Центробанка.



Татьяна Леухина