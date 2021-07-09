Депутату Госсовета Гарифуллину и его сестре грозит банкротство после краха семейного бизнеса

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Поручительство под банкротство подводит

В Арбитражный суд Татарстана поступили иски о личном банкротстве депутата Госсовета Халита Гарифуллина, а также его сестры — Рафиди Гарифуллиной. Иски подал «Банк Казани», сумма требований к каждому — 224 млн рублей.

Банк выступал основным кредитором семейного бизнеса Гарифуллина — прогоревшей компании «Энергостройсервис». До июля 2020 года Халит Гарифуллин владел компанией лично, позже переписал на сестру. Как подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе «Банка Казани», иск связан с поручительством Гарифуллина и сестры по кредитам компании.

Кроме того, такое же заявление поступило в отношении Ильдуса Галяутдинова — бывшего директора и владельца связанной компании «ЭнергоСтройСервис-Снаб». Сумма требований к нему меньше — 18,2 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», еще до подачи заявлений в татарстанский арбитраж, спор о задолженности решали в Московском районном суде — именно на решение этого суда банк опирается при подаче заявления о банкротстве. Решение уже вступило в законную силу, ответчики пытались обжаловать его, но суд возвратил жалобу из-за несоответствия требованиям, указано в карточке дела.

Как следует из материалов районного суда, «Банк Казани» с января 2019 года кредитовал «ЭнергоСтройСервис» на общую сумму в 373 млн рублей, ставка по кредитам варьировалась от 13 до 17%. Кредиты возвращались лишь частично, общая сумма задолженности составила те самые 224 млн рублей.

В обеспечение кредитов заключались договоры залога на принадлежащую компании «ЭнергоСтройСервис» технику, а также договоры личного поручительства — разница в том, что Гарифуллины выступали поручителями по каждому из кредитов, а Галяутдинов — лишь по самому первому, на 30 млн рублей. При этом ответчики в суде не признавали исковые требования.

Интересно, что в исковых заявлениях подчеркивается: кредитор считает, что у должника нет доходов, достаточных для покрытия задолженности, и поэтому просит ввести не процедуру реструктуризации долгов, а процедуру реализации имущества.

Халит Гарифуллин этим утром не ответил на звонки и сообщения корреспондента «Реального времени» (как минимум сообщение было прочитано). Связаться с Рафидей Гарифуллиной и Ильдусом Галяутдиновым не удалось — издание готово предоставить им возможность высказаться.

Бизнес на электроконтрактах и меценатство

Как ранее рассказывало «Реальное время», зарегистрированный в Чистополе «ЭнергоСтройСервис» был крупным подрядчиком по госконтрактам — в 2016 году компания получила заказы на 3,37 млрд рублей, преимущественно на монтаж и ремонт электросетей для «Сетевой компании». Однако после 2018 года подобные контракты заключаться перестали — был лишь один тендер на установку освещения на дорогах от ГКУ «Главтатдортранс» на 30,8 млн рублей.

До 2019 года компания работала в прибыль, хотя ее показатели и снижались: в 2019 году компания зафиксировала 535,1 млн рублей выручки и 2,3 млн рублей чистой прибыли, а в 2017 году ее выручка доходила до 1,4 млрд рублей. Показатели за 2020 год в открытом доступе не опубликованы.

Халит Гарифуллин был депутатом Чистопольского горсовета, а затем избран депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва, опять же от Чистополя. В городе он также известен как благотворитель и меценат — как писала пресс-служба Чистопольского района, с его помощью в городе строились детские и спортивные площадки, работает социальная столовая при мечети, организована детская футбольная команда, создан фонд «Өмет» («Надежда») для оказания помощи нуждающимся чистопольцам. «Ни одно мероприятие союза мусульманской молодежи не проходит без помощи Халита Гарифуллина», — говорилось в сообщении администрации.

Что осталось от бизнес-империи

Как уже было сказано, до середины 2020 года Халит Гарифуллин владел «Энергостройсервисом» лично, после компания перешла к его сестре. Гарифуллину также принадлежало ООО «Энергостройсервис-Снаб», которое с 2019 года отошло Галяутдинову, до сих пор принадлежит ООО «Компания ЭЭС» (выручка за 2020 год — около 4,6 млн рублей, чистая прибыль — около 1,4 млн рублей).

До 2017 года Гарифуллин также владел ООО ПСК «Татэнергострой», выручка которого по итогам 2020 года составила 1,36 млрд рублей, а чистая прибыль — 46 млн рублей. Эта компания и ее «дочки» также пытались зайти в реестр кредиторов «Энергостройверсиса», причем в январе 2021 года дочерним компаниям это удалось — с требованиями на 3,6 млн рублей. Возражавшие против этого кредиторы предполагали, что компании и сейчас являются аффилированными с Гарифуллиным, их представители заявляли в суде об обратном.

В рамках банкротства «Энергостройсервиса» также оспариваются сделки по продаже имущества компании — как полагает конкурсный управляющий, в феврале 2020 года, когда дела на предприятии уже шли плохо, 11 автобусов были проданы дагестанскому предпринимателю Закиру Раджабову по цене, существенно отличающейся от рыночной, и при «отсутствии встречного исполнения по оплате».

Александр Артемьев