Появилась новая пассажирская остановка пригородного поезда Казань — Йошкар-Ола

Теперь пассажиры смогут садиться и высаживаться непосредственно на станции Помары

Фото: Михаил Захаров

Для повышения удобства пассажиров пригородного поезда №6385 Казань — Йошкар-Ола открыта дополнительная остановка на станции Помары. Теперь пассажиры смогут садиться и высаживаться непосредственно на платформе, тогда как ранее станция использовалась исключительно для технических нужд.

Новая остановка находится на территории Республики Марий Эл, между станциями Гари и Яльчинским. Поезд отправляется ежедневно со станции Казань в 08:20 утра и прибывает в конечный пункт назначения, Йошкар-Олу, в 11:06. Остановка на станции Помары предусмотрена с 09:19 до 09:23.

Ариана Ранцева