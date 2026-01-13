Обнаружен тайник, где прятали украденные из Лувра украшения

Сокровища исчезли еще осенью 2025 года, когда четверо преступников вскарабкались по автовышке прямо к окнам зала Аполлона

Фото: Реальное время

Во Франции полиция нашла гараж в районе Парижа, где злоумышленники хранили украденные из знаменитого музея Лувра золото и камни общей стоимостью 88 миллионов евро. Полиция пока не смогла вернуть сами изделия, но раскрыла их временное убежище, пишет «Интерфакс».

Украшения исчезли еще осенью 2025 года, когда четверо преступников вскарабкались по автовышке прямо к окнам зала Аполлона, известного своей коллекцией уникальных украшений. Два окна были разбиты грабителями, что позволило похитить сокровища прямо из музейных витрин.

Украденные экспонаты пока не обнаружены, однако найденный тайник дает полиции важные улики и приближает ее к раскрытию преступления.

Ранее «Реальное время» писало, что из Лувра в ходе октябрьского ограбления украли более 8 тыс. бриллиантов.

Ариана Ранцева