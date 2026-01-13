Новости происшествий

Российские средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников

18:27, 13.01.2026

Большинство над территорией Республики Крым

Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 40 беспилотников ВСУ над территорией Крыма, Белгородской области, Воронежской области и акваторией Черного моря в период с 13:00 до 18:00 мск, сообщает Минобороны.

  • 22 — над территорией Республики Крым,
  • 7 — над территорией Белгородской области,
  • 6 — над акваторией Азовского моря,
  • 2 — над территорией Волгоградской области,
  • 2 — над территорией Ростовской области,
  • 1 — над территорией Брянской области.
Ариана Ранцева

