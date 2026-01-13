Российские средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников
Большинство над территорией Республики Крым
Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 40 беспилотников ВСУ над территорией Крыма, Белгородской области, Воронежской области и акваторией Черного моря в период с 13:00 до 18:00 мск, сообщает Минобороны.
- 22 — над территорией Республики Крым,
- 7 — над территорией Белгородской области,
- 6 — над акваторией Азовского моря,
- 2 — над территорией Волгоградской области,
- 2 — над территорией Ростовской области,
- 1 — над территорией Брянской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».