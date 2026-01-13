«Флот РТ» приобретет судно на воздушной подушке за 78 млн рублей

Приобрести транспортное средство планируют до конца ноября 2026 года

Фото: Ирина Плотникова

«Флот РТ» планирует приобрести судно на воздушной подушке стоимостью порядка 78 миллионов рублей.

Катер предназначен для осуществления регулярных пассажирских рейсов по внутренним водным путям России. Судно способно вместить не менее 40 пассажиров и управляется командой из двух человек.

Ариана Ранцева