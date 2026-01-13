В Татарстане 55 тыс. многодетных семей получили земельные участки в собственность

На конец года в списках значилось 72 232 заявителя

Фото: Михаил Захаров

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана подвело итоги своей деятельности за 2025 год. Среди ключевых успехов ведомства — успешное проведение реформы унитарных предприятий. Уже к 29 августа текущего года было выполнено поручение президента России Владимира Путина по преобразованию государственных унитарных предприятий.

Всего были реорганизованы 47 предприятий, ликвидированы 36 и сохранены 33 согласно законодательству. Опыт Татарстана получил высокую оценку Федеральной антимонопольной службы и рекомендован другим субъектам РФ.

Еще одним важным достижением стала работа по снижению задолженностей по арендной плате. За пять последних лет долги перед муниципальными бюджетами уменьшились на 41,68%, а перед республиканским бюджетом — почти в шесть раз. Это позволило обеспечить стабильность доходов региональных властей и повысить эффективность использования бюджетных средств.

Продолжалась реализация программы предоставления земельных участков многодетным семьям. На конец года в списках значилось 72 232 заявителя, из которых 55 692 получили участки в собственность. Только в течение 2025 года выделено 5 349 новых наделов.

Параллельно велась активная цифровизация процесса управления государственным имуществом. Создается новая система «Имущество», которая позволит упростить учет и контроль над объектами недвижимости и землей, улучшив прозрачность и скорость принятия решений.

Ариана Ранцева