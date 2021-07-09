Центральный стадион Казани намерены реконструировать к ЧМ по водным видам спорта

Центральный стадион Казани планируют реконструировать к чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году. Для этого Агентство инвестиционного развития Татарстана намерено привлечь инвесторов, сообщила глава ведомства Талия Минуллина.

«Мы хотим предложить задействовать эту территорию более функционально», — цитирует ТАСС руководителя АИР. По словам Минуллиной, президенту Татарстана Рустаму Минниханову предложат несколько новых концептов по Центральному стадиону Казани.

Для обсуждения реконструкции спортивных объектов к ЧМ в 2025 году Минуллина уже провела встречу с главным архитектором международного архитектурного бюро Populous Дэймоном Лавелло.

В начале июня президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам в ходе деловой поездки в столицу Татарстана заявил, что Казань полностью готова к проведению чемпионата мира по водным видам спорта — 2025.

Татьяна Демина