В Татарстане постановление Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 47 организаций

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане постановление Управления Роспотребнадзора по РТ о вакцинации сотрудников от COVID-19 получили уже 47 организаций, сообщила замглавы ведомства Любовь Авдонина. Эта мера точечная, она применяется постоянно в очагах, например, кори, отметила она.

В постановлениях прописано, что контактные лица подлежат вакцинации от коронавируса. Это означает, что в организации уже есть случай COVID-19, все близкие контакты должны отправиться на самоизоляцию, а все остальные, которые работают в данной организации, подлежат вакцинации, объяснила Авдонина.

Требование организовать вакцинацию от коронавируса прописано четко, как это сделать — выбор организации. Либо приглашать мобильную бригаду, либо выделять для этого дни, предложила Авдонина.

Работодатель должен организовать вакцинацию всех сотрудников старше 18 лет, без противопоказаний, не беременных и не кормящих. За неисполнение предписания предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ, уточнила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этой недели стало известно, что сотрудников и студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета обязали привиться от коронавируса. Соответствующий приказ ректора выпущен на основании поступившего в вуз постановления управления Роспотребнадзора по Татарстану, объяснил проректор по организационно-правовым вопросам и воспитательной работе КГАСУ Давид Кордончик.

