Смотровая площадка «Чаши» закрывается на зимний перерыв

Вместе с закрытием смотровой площадки завершается работа новогодней ярмарки

Фото: предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Центр семьи «Казан» сообщил о закрытии смотровой площадки на зимний период. Площадка завершает работу после успешного периода новогодних праздников, передает Дирекция парков и скверов.

За время с 31 декабря по 11 января площадку посетили более 20 тысяч человек. Это говорит о высокой популярности достопримечательности среди жителей и гостей города.

Вместе с закрытием смотровой площадки завершается работа новогодней ярмарки. Открытие смотровой площадки запланировано на весенний период.

Напомним, что с 13 января в Казани открылось 18 пунктов приема новогодних елок.

Наталья Жирнова