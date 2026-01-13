Смотровая площадка «Чаши» закрывается на зимний перерыв
Вместе с закрытием смотровой площадки завершается работа новогодней ярмарки
Центр семьи «Казан» сообщил о закрытии смотровой площадки на зимний период. Площадка завершает работу после успешного периода новогодних праздников, передает Дирекция парков и скверов.
За время с 31 декабря по 11 января площадку посетили более 20 тысяч человек. Это говорит о высокой популярности достопримечательности среди жителей и гостей города.
Вместе с закрытием смотровой площадки завершается работа новогодней ярмарки. Открытие смотровой площадки запланировано на весенний период.
Напомним, что с 13 января в Казани открылось 18 пунктов приема новогодних елок.
