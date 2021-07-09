Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией

Защита обжаловала решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* экстремистской организацией. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов.

Жалобу будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, передает «РИА Новости».

9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* (ФБК* и ФЗПГ*), а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Их деятельность на территории России запрещена. Решение суда о запрете деятельности ФБК* и «Штабов Навального»* подлежит немедленному исполнению.



Ранее юрист Илья Ремесло посоветовал сторонникам Алексея Навального удалить старые посты в соцсетях с агитацией и символикой Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*), чтобы избежать уголовного преследования после признания организации экстремистской.



*Запрещенные в России экстремистские организации. ФБК и ФЗПГ признаны иноагентами.