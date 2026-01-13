ФАС предупредила о недопустимости заявлений о резком повышении цен на продукты питания

В ведомстве подчеркнули, что подобного рода публичные утверждения способны спровоцировать повышение цен на рынке

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предупреждение в адрес компаний, сообщив, что заявления в средствах массовой информации о возможном увеличении стоимости продуктов питания на 30% являются нарушением антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве подчеркнули, что подобного рода публичные утверждения способны спровоцировать повышение цен на рынке, поскольку могут восприниматься другими участниками отрасли как сигнал к согласованным действиям.

Предостережение является профилактической мерой, направленной на недопущение нарушения закона. Если же обнаружатся признаки неправомерного увеличения цен без объективных экономических оснований, ФАС обещает принять соответствующие правовые меры против нарушителей.

Ариана Ранцева