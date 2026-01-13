Банк России повысил курсы доллара и евро
Китайский юань потерял свою стоимость относительно российского рубля
Центральный банк Российской Федерации объявил официальные курсы основных мировых валют на 14 января 2026 года.
Согласно опубликованному решению регулятора, доллар подорожал на 6,14 копейки, достигнув отметки 78,8527 рубля.
Евро также укрепился, прибавив 43,05 копейки, и составил 92,3973 рубля.
Китайский юань потерял свою стоимость относительно российского рубля, опустившись на 0,93 копейки, до 11,2763 рубля.
Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк России прекращает устанавливать курс болгарского лева к рублю.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».