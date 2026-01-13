Новости экономики

04:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России повысил курсы доллара и евро

18:58, 13.01.2026

Китайский юань потерял свою стоимость относительно российского рубля

Банк России повысил курсы доллара и евро
Фото: предоставлено ФТС России

Центральный банк Российской Федерации объявил официальные курсы основных мировых валют на 14 января 2026 года.

Согласно опубликованному решению регулятора, доллар подорожал на 6,14 копейки, достигнув отметки 78,8527 рубля.

Евро также укрепился, прибавив 43,05 копейки, и составил 92,3973 рубля.

Китайский юань потерял свою стоимость относительно российского рубля, опустившись на 0,93 копейки, до 11,2763 рубля.

Ранее «Реальное время» писало, что Центробанк России прекращает устанавливать курс болгарского лева к рублю.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть564
  • Нижнекамскнефтехим79
  • Казаньоргсинтез66.6
  • КАМАЗ83
  • Нижнекамскшина39.25
  • Таттелеком0.607

Спецпроекты

Рекомендуем