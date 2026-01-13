«Преемником стал финансист-организатор, а не авиастроитель»

ОАК согласилась поставить во главе Казанского авиазавода Юрия Абросимова, заместителя управляющего предприятия по финансовым вопросам

Исполняющим обязанности управляющего директора Казанского авиазавода — филиала ПАО «Туполев» стал 37-летний заместитель по финансовым вопросам предприятия Юрий Абросимов. Кандидатуру «выпускающего» директора Зуфара Миргалимова, вернувшегося в Казань по настоянию Александра Бобрышева, не рассматривали из-за двух замечаний Минниханова. Несмотря на разногласия, перед ними стоит задача собрать в этом году не менее четырех самолетов Ту-214. «С самого начала назначение 75-летнего Александра Петровича (Бобрышева, — прим. ред.) на пост управляющего ПАО «Туполев» рассматривалось как временное решение. Ему предстояло оставить преемника на Казанском авиазаводе, но в итоге выбор пришлось делать по согласованию с властями Татарстана», — объясняют логику кадровых перестановок на Казанском авиазаводе собеседники «Реального времени».

Член правления ОАК Александр Бобрышев покинул корпорацию



Казанский авиазавод снова оказался в эпицентре кадровых баталий. Из-за внезапного ухода из «Объединенной авиастроительной корпорации» известного авиастроителя советской школы и члена правления ОАК Александра Бобрышева развернулась борьба за руководство Казанским авиазаводом. Александр Бобрышев отвечал за управление программами оперативно-тактической авиации, занимался улучшением боевых возможностей семейства истребителей Су-30СМ(СМ2), Су-34 и Су-35С и стратегических ракетоносцев Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, но позднее в зону его ответственности вошло и руководство гражданской авиацией.

В конце 2024 года Бобрышева назначили управляющим директором АО «Туполев», а в 2025-м — и директором филиала, создаваемого на базе ОКБ Сухого и Микояна. Однако в прошлом году авиастроитель объявил об уходе из ОАК. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ОАК. В результате открылись возможности для смены руководства на местах.



«Сделает без лишних вопросов»

Власти республики выдвинули на пост управляющего КАЗ 37-летнего заместителя по финансовым вопросам предприятия Юрия Абросимова, проработавшего на заводе 12 лет. По неофициальным данным, его кандидатуру предложил экс-гендиректор КАЗ Николай Савицких (некоторое время входил в число советников раиса Татарстана Рустама Минниханова), поддержал это решение и премьер-министр РТ Алексей Песошин. Выбор в пользу заместителя по финансовым вопросам КАЗ аргументировали тем, что впереди грядет реорганизация структуры ОАК, поэтому на месте необходим опытный в этих делах руководитель.



«Он исполнительный: скажут — сделает без лишних вопросов. Знает, куда зайти, чтобы решить тот или иной вопрос. Правда, разбирается в производственных и технических процессах слабее, чем в финансах. Здесь ему могут «ездить» по ушам, да и с Бадехой (гендиректор ОАК — прим. ред.) вряд ли сможет говорить на его языке. Но предстоящие преобразования в ОАК требуют знания финансовых тонкостей», — говорит один из собеседников «Реального времени». Кроме того, власти посчитали, что финансист сможет лучше выстроить кооперацию с заводами-поставщиками комплектующих.

«Так преемником стал финансист-организатор, а не авиастроитель», — отметили собеседники.

Юрий Абросимов возглавил авиазавод 1 января 2026 года, но с приставкой и. о. управляющего директора КАЗ — филиал «Туполев». По словам источников официальные приказы о назначении Абросимова находятся в процессе подписания.



«Мы этот сценарий проходили, — отметил глава одного из оборонных предприятий ОПК Татарстана. — Рогозин занимался космонавтикой — результаты налицо».

Почему «пролетел» авиастроитель Зуфар Миргалимов

Между тем наиболее вероятным преемником на посту управляющего директора КАЗ — филиал ПАО «Туполев» до сих пор считался первый заместитель управляющего директора КАЗ Зуфар Миргалимов. Год назад он вернулся в Казань, оставив пост управляющего директора филиала ПАО «ОАК» — Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина. Его пригласил приехать в родную Казань лично Александр Бобрышев, когда тот получил дополнительное назначение в качестве управляющего ПАО «Туполев».

«Новому главе «Туполева» без «выпускающего» на месте никак не обойтись», — отмечали год назад эксперты. «Ему [Зуфару Миргалимову] приходилось держать на «пульсе» процесс строительства каждой машины, взаимодействовать с поставщиками агрегатов и комплектующих и, наконец, отвечать за сдачу каждой машины перед Минобороны РФ. Он знает авиазавод как свои пять пальцев, — рассказывали год назад собеседники «Реального времени».

скриншот пресс-службы ОАК

Но с уходом Александра Бобрышева из ОАК его кандидатуру не рассматривали, отметили источники. По их словам, этому помешало два замечания, которые якобы сделал Рустам Минниханов по поводу строительства Ту-214. «Реальное время» дозвонилось до Миргалимова, но тот отказался от комментариев.

«С самого начала назначение 75-летнего Александра Петровича (Бобрышева — прим. ред.) на пост управляющего ПАО «Туполев» рассматривалось как временное решение. Ему предстояло оставить преемника на Казанском авиазаводе, но в итоге выбор пришлось делать по согласованию с властями Татарстана», — объяснили логику кадровых перестановок на Казанском авиазаводе собеседники «Реального времени». Руководство ОАК одобрило выдвинутую республикой кандидатуру, сообщили источники. Правда, официальное сообщение пресс-службы пока не опубликовано.

«Туполев» уйдет под «Яковлева»?

Почему снова пошло не по плану? Собеседники «Реального времени» считают, что кадровая рокировка напрямую связана с предстоящей реорганизацией ОАК, которая пройдет в марте этого года. Она направлена на оптимизацию управленческих расходов. Планируется «убрать» дублирующие управляющие структуры, которые «нависали» над производственными предприятиями. Возможно, сокращение коснется нескольких сотен сотрудников. В результате управляющие директора на местах станут свободнее в принятии решений.

«Но, главное, обсуждается слияние авиастроительных заводов под контролем фирмы «Яковлева». С этим не смог смириться Александр Бобрышев. В каком статусе окажется «Туполев» — неясно», — говорит собеседник «Реального времени».

«Мне кажется, что Рустам Минниханов задался целью восстановить серийное производство пассажирских самолетов Ту-214 и четко следует этому курсу», — говорит создатель портала «Авиация России» Андрей Величко. По его мнению, кадровые назначения связаны со срывом этих планов.

— В начале 2025 года перед КАЗ ставился план построить четыре самолета Ту-214. Правда, тогда руководство завода заявило, что не сможет справиться и готово поставить только две машины. В итоге построили один Ту-214, но с зарубежными комплектующими. В такой компоновке он не сможет выполнять регулярные авиаперевозки внутри страны, из-за чего его вынуждены были отдать страховой компании «Согаз». А местный авиаперевозчик «ЮВТ-Аэро» (принадлежит «Татнефти») остался без новой техники».

В этом году перед авиазаводом стоит задача собрать не менее четырех самолетов Ту-214, говорит Андрей Величко. Средний срок строительства одного пассажирского судна — 18 месяцев. Если в прошлом году КАЗ успел заложить основы, то задача выполнима», — полагает он. В декабре на встрече с журналистами Рустам Минниханов рассказал, что на завершающей стадии находятся работы по строительству агрегатного цеха и цеха по механической обработке. «Все равно мы эти 20 самолетов сможем строить», — заявил раис Татарстана. 27 декабря Казанский авиазавод получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с полностью отечественным составом бортового радиоэлектронного оборудования и системами безопасности.

P.S. После выхода статьи в «Реальном времени», сегодня утром в «Объединенной авиастроительной корпорации» прокомментировали назначение Юрия Абросимова. Кроме него новую должность получил и Владимир Ефимов — он стал директором филиала ОАК — оперативно-тактической авиации.

— Среди ключевых задач новых руководителей — выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214, — говорится в сообщении.