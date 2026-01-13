Раис Татарстана направил соболезнования президенту Ирана

Рустам Минниханов выразил надежду на стабилизацию обстановки в Иране и восстановление мира

13 января 2026 года раис Татарстана Рустам Минниханов направил письмо президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

В послании глава Татарстана выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей во время протестных акций в Иране.

— Прошу передать мои соболезнования семьям и близким погибших, а также всем пострадавшим в этот трудный период. Надеюсь, что ситуация в стране вскоре стабилизируется, и на ее территории воцарятся мир и безопасность. Признавая важность диалога и взаимопонимания как условий достижения стабильности и благополучия, выражаю надежду, что в Иране восстановится спокойствие, а все граждане смогут сохранить свою безопасность и вернуться к привычной жизни, — отмечается в сообщении.

Минниханов передал слова сочувствия семьям погибших и всем пострадавшим, выразил надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в стране и восстановление спокойствия.

Также раис Татарстана подчеркнул важность диалога и взаимопонимания для обеспечения благополучия и мира в Иране.

Дмитрий Зайцев