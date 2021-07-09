Роспотребнадзор по РТ рассказал, когда возобновят выдачу сертификатов ресторанам на работу после полуночи

Фото: Максим Платонов (архив)

Ориентировочно выдачу сертификатов ресторанам на работу после полуночи приостановили на две недели, сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Ситуация мониторится. Решение по возобновлению или не возобновлению этой процедуры в дальнейшем примет санэпидкомиссия.

Те, кто получили сертификаты, 23 предприятия, из них 15 в Казани. В письме Управления Роспотребнадзора по РТ есть абзац, где прописано, что новые сотрудники должны приниматься при наличии сертификата о прививке.

Авдонина отметила, что списки [сотрудников] есть у коллег из МВД, и при проверках ведомство их сверяет.

— Было 30, стало 32 человека, на два человека нам должны предоставить сертификаты, — пояснила она.

Те уведомления, которые поступили после запрета, будут рассмотрены в первую очередь после снятия ограничения, сообщила Авдонина.

Напомним, в постановлении кабмина Татарстана, оказавшемся в распоряжении «Реального времени», говорится, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется временно не направлять уведомления о получении разрешения на работу ночью.



Кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью в конце мая при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. У сотрудников, которым нельзя делать прививку, должно быть медицинское заключение. Заведения общепита должны предоставлять сертификаты вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, или справки с медотводом.

