Эксперт разъяснил новый порядок сдачи экзаменов на права
По его мнению, уменьшение периода между теоретическим и практическим этапами способствует повышению готовности кандидатов к дорожному движению
Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что дадут изменения, вносимые МВД в процедуру сдачи экзаменов на водительские права. Основные нововведения касаются запрета на фото— и видеофиксацию, сокращения сроков практической части и обязательного прохождения дополнительного обследования при выявленных заболеваниях, пишет RT.
Воропаев отметил, что практические экзамены проходят на автомобилях, оснащенных системой фиксации, и записи предоставляются сотрудниками ГИБДД при наличии жалоб. Таким образом, запрет на самостоятельную съемку не повлияет существенно на защиту прав будущих водителей.
По мнению эксперта, уменьшение периода между теоретическим и практическим этапами способствует повышению готовности кандидатов к дорожному движению. Воропаев предположил, что длительное ожидание может привести к утрате навыков вождения.
Он обратил внимание на правило, предусматривающее обязательное обследование при подозрении на заболевания, влияющие на безопасность дорожного движения. Такая практика уже существует, однако новые нормы сделают процесс более систематизированным и эффективным.
Изменения направлены на повышение уровня подготовки водителей и обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Ранее «Реальное время» писало, что граждан освободят от бумажной медсправки при получении водительских прав.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».