Эксперт разъяснил новый порядок сдачи экзаменов на права

По его мнению, уменьшение периода между теоретическим и практическим этапами способствует повышению готовности кандидатов к дорожному движению

Фото: Артем Дергунов

Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что дадут изменения, вносимые МВД в процедуру сдачи экзаменов на водительские права. Основные нововведения касаются запрета на фото— и видеофиксацию, сокращения сроков практической части и обязательного прохождения дополнительного обследования при выявленных заболеваниях, пишет RT.

Воропаев отметил, что практические экзамены проходят на автомобилях, оснащенных системой фиксации, и записи предоставляются сотрудниками ГИБДД при наличии жалоб. Таким образом, запрет на самостоятельную съемку не повлияет существенно на защиту прав будущих водителей.

По мнению эксперта, уменьшение периода между теоретическим и практическим этапами способствует повышению готовности кандидатов к дорожному движению. Воропаев предположил, что длительное ожидание может привести к утрате навыков вождения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он обратил внимание на правило, предусматривающее обязательное обследование при подозрении на заболевания, влияющие на безопасность дорожного движения. Такая практика уже существует, однако новые нормы сделают процесс более систематизированным и эффективным.

Изменения направлены на повышение уровня подготовки водителей и обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Ранее «Реальное время» писало, что граждан освободят от бумажной медсправки при получении водительских прав.



Ариана Ранцева