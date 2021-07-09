Капитан сборной России Воронцевич подписал контракт с УНИКСом
Капитан и форвард сборной России Андрей Воронцевич подписал контракт с казанским УНИКСом. Об этом сообщили в казанском баскетбольном клубе.
Отмечается, что контракт с Воронцевичем рассчитан по системе 1+1.
В Единой Лиге ВТБ баскетболист набирал 10,5 очков; 5,7 подборов; 1,3 передач; 0,8 перехватов; рейтинг эффективности — 10,6. В Лиге Чемпионов статистика Воронцевича следующая: 14,5 очков; 6,8 подборов; 2,8 передач; 1,5 перехватов; рейтинг эффективности — 18,3.
В марте Воронцевич стал игроком «Нижнего Новгорода». Контракт был рассчитан до конца сезона-2020/21.
На протяжении 14 лет Воронцевич выступал за московский ЦСКА, где стал трехкратным победителем Евролиги и 13 раз становился чемпионом России.
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