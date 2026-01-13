Новые товарные знаки Toyota и Kia зарегистрированы в России

Фото: Реальное время

Корпорации Toyota и Kia, ранее приостановившие официальные поставки автомобилей в Россию, вновь проявили интерес к российскому рынку. В январе 2026 года обе компании зарегистрировали новые товарные знаки в России, согласно данным Роспатента, пишет ТАСС.

Товарный знак Toyota получил регистрацию по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему автомобили, комплектующие и аксессуары.

Южнокорейская компания Kia зарегистрировала бренд Kia Connect Diagnosis по двум классам МКТУ: программное обеспечение для диагностики авто (класс 9) и предоставление облачных сервисов для удаленного мониторинга машин (класс 42).

Ранее «Реальное время» писало, что компания Toyota зарегистрировала в России товарный знак Toyota Camry.



Ариана Ранцева