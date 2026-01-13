Президент «Рубина» Сафиуллин поблагодарил Рахимова за работу в клубе
Пожелал тренеру успехов в дальнейшей работе
Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин поблагодарил Рашида Рахимова за работу в казанской команде. Тренер сегодня был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты в сезоне.
— «Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности, — говорится в заявлении Сафиуллина.
Рахимов работал с «Рубином» с весны 2023 года и выиграл с командой Первую лигу. Затем казанцы дважды финишировали в середине турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новым главным тренером «Рубина» стал испанский специалист Франк Артига.
