Президент «Рубина» Сафиуллин поблагодарил Рахимова за работу в клубе

Пожелал тренеру успехов в дальнейшей работе

Фото: Динар Фатыхов

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин поблагодарил Рашида Рахимова за работу в казанской команде. Тренер сегодня был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты в сезоне.

— «Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности, — говорится в заявлении Сафиуллина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Рахимов работал с «Рубином» с весны 2023 года и выиграл с командой Первую лигу. Затем казанцы дважды финишировали в середине турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Новым главным тренером «Рубина» стал испанский специалист Франк Артига.

Зульфат Шафигуллин