Попова: «Привитый человек вирус не распространяет»

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «привитый человек вирус не распространяет». Таким образом, человек, вакцинировавшийся от COVID-19, безопасен для окружающих.

«Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — уточнила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков напомнил, что иммунитет формируется после введения второго компонента вакцины, и не сразу, а через 15—20 дней.

Татьяна Демина