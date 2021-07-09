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Попова: «Привитый человек вирус не распространяет»

14:30, 09.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Попова: «Привитый человек вирус не распространяет»
Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «привитый человек вирус не распространяет». Таким образом, человек, вакцинировавшийся от COVID-19, безопасен для окружающих.

«Если это какие-то исключительные случаи, да, может быть, но это отдельная совсем история», — уточнила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков напомнил, что иммунитет формируется после введения второго компонента вакцины, и не сразу, а через 15—20 дней.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:12
    Болеют и привиты и те кто переболел короной потому что этот вирус мутирует и прививка не имеет смысла.
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