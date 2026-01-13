Из-за ремонта водопровода будет перекрыт проспект Ямашева в Казани

14 января изменится схема движения городского электротранспорта

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня вечером, начиная с 23:00, на участке проспекта Ямашева, 28, в направлении проспекта Ибрагимова, начнется плановое перекрытие автомобильного движения в связи с ремонтными работами, проводимыми «Водоканалом», сообщает МУП «Метроэлектротранс».

14 января изменится схема движения городского электротранспорта. Так, троллейбусный маршрут №13 временно прекратит обслуживание пассажиров и возобновится только после окончания восстановительных мероприятий.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани напротив здания Кабмина Татарстана 15 января перекроют движение.



Ариана Ранцева