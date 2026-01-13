«Ак Барс» спустился на 4-е место в индексе силы КХЛ

Причиной падения в рейтинге стало недавнее поражение от омского «Авангарда»

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» потерял позицию лидера в индексе силы Континентальной хоккейной лиги. Причиной падения в рейтинге стало недавнее поражение от омского «Авангарда».

Казанская команда спустилась с верхней строчки на четвертую. Возглавил список «Металлург» с подъемом на 3 пункта, а второе место занял ЦСКА, подпрыгнув сразу на 5 строчек.

Ранее форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком», который пройдет 13 января а 19:30 по мск.

Наталья Жирнова