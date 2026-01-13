«Пустил все на самотек и взял деньги»: потерпевший отказался требовать назад «взятку» с экс-судьи Набиева

Верховный суд Татарстана допросил потерпевшего Интигама Досмамедова — бывшего главу ПИЗО Тукаевского района

Фото: Динар Фатыхов

«Имеются ли у вас какие-либо материальные претензии?» — единственный вопрос, который сегодня задал подсудимый экс-председатель Менделеевского и Пестречинского судов Ирек Набиев потерпевшему Интигаму Досмамедову. Последний поделился с Верховным судом Татарстана подробными показаниями, как благодаря работе жены в суде свел знакомство с Набиевым, а потом под угрозой уголовного преследования передал ему двумя траншами взятку на 16 млн рублей. Этот эпизод в СК и Генпрокуратуре квалифицировали как аферу в особо крупном размере, но требовать деньги назад Досмамедов сегодня отказался, сообщает журналист «Реального времени».

Миллионы в рюкзаке

В объемном обвинении «беглого» отступника Фемиды эпизод с бывшим руководителем ПИЗО Тукаевского района и бизнесменом Интигамом Досмамедовым числится седьмым, последним. Однако именно с его допроса сегодня началось судебное следствие по резонансному делу.

Верховному суду республики потерпевший представился безработным уроженцем Заинска и жителем Набережных Челнов. Рассказал — знакомство с ныне подсудимым Иреком Набиевым свел, когда тот возглавлял Менделеевский райсуд Татарстана, где супруга Досмамедова в 2011—2012-м трудилась секретарем судебного заседания. Знакомство не было близким, но, как позже признавался Досмамедов следователям, Набиев как-то предложил обращаться к нему за помощью в случае чего.

В декабре 2017-го бизнесмен узнал — в отношении него и неких неустановленных лиц проводится проверка в Набережночелнинском отделе СК на предмет состава мошеннических действий. «Якобы о незаконном приобретении участков», — поделился с судом Досмамедов, отмечая, что пост руководителя ПИЗО Тукаевского района занимал в 2006—2008 годах, а в 2017-м и в 2012-м (фигурирующем в фабуле материалов о предполагаемом хищении) в органах власти он уже не работал и не имел отношения к выделению 3,5 га в селе Малая Шильна.

На судебном допросе Интигам Досмамедов обошелся без личных оценок подсудимого, но подробно ответил на все вопросы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я понимал, что, если возбудят дело, будут обыски, допросы, задержание, и мне этого не хотелось, поэтому обратился к Набиеву. Других знакомых в правоохранительных органах у меня не было, — вспоминает Досмамедов.

С его слов, первая встреча состоялась прямо в кабинете председателя суда в январе 2018-го, причем уже на ней Набиев обещал «попробовать решить вопрос за определенное вознаграждение». Сумму в 16 млн рублей назвал также глава суда, сообщил потерпевший. Также поведал — представитель Фемиды не сообщал ему, кому будут передаваться эти деньги, как он собирается «решить вопрос» и в какой срок, лишь обнадеживал общими фразами, что все будет хорошо, и пугал возможностью реального срока в случае промедления с передачей денег.

Первый транш — 3 млн рублей — Досмамедов, по его словам, передал водителю председателя суда Алексею Кайманову в гараже у своего дома в Челнах — купюрами по 5 тысяч рублей в пакете. «Такое было указание Набиева, что все переговоры — через него [Кайманова]... Прошло некоторое время, и Набиев стал спрашивать об оставшейся сумме. Говорил, если денег не будет, ничего не сможет сделать», — уточнил бывший тукаевский чиновник и припомнил — до передачи второго транша встречался с ныне подсудимым в челнинском кафе «Госпожа Удача».

Когда гособвинитель Дмитрий Зайцев огласил ранние показания потерпевшего, выяснилось — за 16 млн он отдал партнеру часть бизнеса. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Вскоре, продолжает потерпевший, нужная сумма была собрана, и он, следуя инструкции, приехал к дому Кайманова на своем Lexus и передал ему рюкзак с 13 млн рублей. А затем повез его с этим грузом в деревню Поспелово (Елабужский район), где на улице Пушкина к ним на Mercedes-Benz подъехал Ирек Набиев. В Верховном суде РТ Досмамедов уверял — когда Кайманов вышел из машины, Набиев опустил стекло своей машины, в которую и переложили рюкзак. При этом сегодня Досмамедов подтвердил и свои более ранние показания в СК о том, что Набиев выходил из машины для получения груза через Кайманова.

Отказ потерпевшего от иска

Гособвинитель Дмитрий Зайцев обратил внимание на еще одну нестыковку в показаниях. В суде Досмамедов сказал, что отдавал личные деньги, а на предварительном следствии сообщал — и 3 млн рублей, и еще 13 млн для него нашел партнер по бизнесу по фамилии Попов (также привлекавшийся в 2018-м по уголовному делу о предполагаемой афере с участками). При этом в обмен на полученную сумму Досмамедов официально, с перерегистрацией документов в ЕГРЮЛ, передал партнеру свою долю в общем бизнесе.



— А что с уголовным делом-то было? — поинтересовался прокурор.

— Также двигалось — были обыски, допросы, двое суток в изоляторе отсидел, потом забрали дело в Казань и прекратили его по реабилитирующим основаниям, — пояснил потерпевший.

На следующий вопрос: «По-вашему мнению, Набиев что-то сделал, чтобы дело прекратить?» — он заявил: «Думаю, нет».

— Претензии имущественного характера к нему имеете?

— Нет

— Гражданский иск будете писать?

— Нет...

Ирек Набиев заявил о полном признании вины только в 2025-м — после добровольного возвращения из-за границы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очевидно, ответы на последние вопросы в стеклянном «аквариуме» подсудимый не расслышал. Поскольку ранее признавшийся в обмане Досмамедова и получении 16 миллионов под предлогом взятки Ирек Набиев посчитал нужным повторить вопрос о наличии материальных претензий. Ответ потерпевшего не поменялся. Председательствующий судья Ильшат Тухватуллин уточнил: «Возмещений [ущерба] со стороны Набиева не было?» «Нет», — сообщил предприниматель.

Досмамедов писал на диктофон встречу с «хитрым» человеком

По версии обвинения, оба транша псевдовзятки были переданы не позднее 17 января 2018 года — точные даты не установлены. Зато известно — именно 17 января того года Досмамедова задержали в качестве подозреваемого, допрашивали в здании челнинского отдела СК, отправили в изолятор, а спустя двое суток отпустили. Далее были новые обыски, допросы, очные ставки, но по истечении четырех месяцев расследования уже во 2-м отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану дело прекратили за отсутствием состава преступления. Поскольку выяснили — тот самый участок 3,5 га Элхан Досмамедов (отец Интигама) получил в 2010 году в аренду на 49 лет, на тот момент его сын в исполкоме уже не работал, из муниципальной собственности этот актив не выбывал, а стало быть, преследовать бизнесмена и иных участников сделки незаконно.



В суде потерпевший назвался безработным. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Впрочем, в октябре 2018-го в дом Досмамедовых вновь пришли с обысками, но до предъявления обвинений в суде не дошло.

Сегодня же по ходатайству стороны обвинения в Верховном суде огласили два протокола допроса Интигама Досмамедова: в сентябре 2021-го и сентябре 2025-го, а также протокол проверки его показаний на месте. В них потерпевший, в частности, утверждал — с самого начала считал, что дело против него возбудили незаконно, кроме кафе «Госпожа Удача» и приемной суда, «переговоры» с ныне обвиняемым вел в челнинском кафе «Самолет». Причем на одну из встреч судья якобы приезжал на иномарке без номеров.

— Набиев меня напугал. Говорил, что я могу получить реальное лишение свободы, а если уеду на родину, в Азербайджан, — объявят в розыск, — припоминал Досмамедов в СК.

Бывший водитель Менделеевского суда Алексей Кайманов ранее заключил по «делу Набиевых» досудебное соглашение. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

А еще рассказывал, что по просьбе Набиева Кайманов нашел ему адвоката, который на допросе «ничего не делал, но получил от меня 50 тысяч рублей». Делился потерпевший и деталями новой встречи с судьей после передачи денег и освобождения из изолятора. С его слов, Набиев направлялся в Казань, поэтому встретились они прямо на трассе М-7, на одной из заправок. В ответ на возмущения «взяткодателя» о том, почему с ним все это происходит, «взяткополучатель» сообщал — дескать, все в рамках обычной процедуры следствия и все будет нормально, рассказывал бизнесмен следователям.

— Я неоднократно обращался к нему через Кайманова и пытался добиться, почему так происходит, почему следователь настроен агрессивно и не настроен прекратить дело, — возмущался он, добавляя, что когда преследование наконец прекратили, он счел своим долгом заявить о новом преступлении: «Я осознал, что давал деньги в качестве взятки, и добровольно заявил об этом».

Отвечая на вопросы следователя о предполагаемой роли бывшего председателя суда в прекращении дела, потерпевший выразился так: «Он пустил все на самотек и взял за это с меня деньги». При этом Интигам Досмамедов поделился деталями своей последней встречи с Иреком Набиевым — за месяц до его отставки и последующего отлета за границу. Напомним, в марте 2020-го силовики задержали племянника ныне обвиняемого и двух его подельников по делу о похищении владельца и директора фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина, которого в сентябре 2017-го накачали наркотиками. После они путем подделки документов заменили директора в «Кишере» и увели со счета почти 78 млн рублей. Букет этих преступлений также вменяется Набиеву-старшему, причем в данный момент вину он признает.

На процессе бывший судья прячет лицо под маской и пользуется «прикрытием» конвойных. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

3 апреля 2020 года Ирек Набиев, по словам Досмамедова, звонил с незнакомого номера и интересовался, где тот находится. Ответ: «В Следственном комитете, в Казани» — ему не понравился. Он съездил в Челны к бывшей подчиненной, жене Досмамедова, и предупредил ее, чтобы муж на допросе ничего не рассказывал.

Как вспоминает потерпевший, договорились с Набиевым о встрече в Челнах 8 апреля того же года. «Я решил включить функцию диктофона на телефоне (позже передал запись следствию, — прим. ред.). Набиев пытался уговорить, чтобы я ничего не рассказывал в связи с передачей ему денег, говорил, что я, как и он, мусульманин. Использовал много междометий, жестикулировал руками (возможно, как раз опасался записи, — прим. ред.). Он вообще по своей натуре очень хитрый, наглый человек», — рассказывал следователю Досмамедов, повторяя, что по вине Набиева потерял долю в бизнесе — в обмен на 16 млн рублей от Попова.

На вопрос, где сейчас этот партнер, потерпевший отвечал — перебрался в Италию или Испанию.

Часть эпизодов дела Набиева до суда не дошла — их прекратили за сроком давности. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заметим, официальные оперативно-разыскные мероприятия в отношении действующего и даже отставного судьи весной 2020-го силовики проводить не могли. Для старта расследования требовалось согласие Высшей квалифколлегии судей РФ. Причем в ходе рассмотрения соответствующего ходатайства главы СКР Александра Бастрыкина в феврале 2022-го адвокат покинувшего страну Ирека Набиева претензии в его адрес категорически отрицал.

Сейчас интересы подсудимого представляет адвокат по назначению. По итогам оглашенных показаний вопросов к потерпевшему со стороны защиты не было. Процесс продолжится 20 января.