Казань может появиться на оборотной стороне 1000-рублевой купюры

Казанские объекты стали одними из приоритетных символов Приволжского федерального округа, достойных быть изображенными на оборотной стороне банкноты номиналом 1000 рублей. Эксперты также дали высокую оценку татарстанскому заповеднику «Городище Булгар» и изображению Волги с идущими по ней кораблями различного типа.

На лицевой стороны 1000-рублевой банкноты, по мнению экспертов, следует изобразить Нижегородский кремль, Главный ярмарочный дом, памятник Максиму Горькому работы скульптора Веры Мухиной и некоторые другие знаковые объекты. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

На лицевой стороне банкноты номиналом 5 тыс. рублей могут появиться памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса или другие городские ландшафты Екатеринбурга.

На обратную сторону этой купюры предлагается нанести изображение Уральского горного хребта, памятника «Сказ об Урале», монумента «Тыл — фронту» и малахитовой вазы, находящейся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Эксперты считают, что на банкноте можно было изобразить и скульптуру «Защитница России».

Татьяна Демина