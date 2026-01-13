Казанские власти задумались о строительстве новых снегоплавильных станций

За новогодние праздники в столице Татарстана скопилось свыше 340 тыс. тонн снега

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки с дорог Казани вывезли почти 18,4 тыс. тонн снега, использовав для обработки магистралей более 1 000 тонн антигололедных составов. Несмотря на значительное превышение объемов уборки над возможностями существующих снегоплавильных установок, мэрия признает необходимость расширения инфраструктуры.

Сегодня глава города Ильсур Метшин лично осмотрел функционирование снегоплавильной станции на проспекте Победы, оценивая состояние восьми действующих предприятий, работающих с нагрузкой, превышающей запланированную мощность в четыре раза. За новогодние праздники в столице Татарстана скопилось свыше 340 тыс. тонн снега, из которого утилизировано лишь 74%.

Переработка снежной массы представляет собой сложный процесс, включающий очистку от мусора и фильтрацию воды перед сбросом в канализационные системы. Решить проблему предлагается путем увеличения числа специальных точек утилизации, чтобы избежать повторения критической ситуации зимой следующего года.

Ранее «Реальное время» писало, что для расчистки снега в Казани потребовалась почти тысяча единиц спецтехники.



Ариана Ранцева