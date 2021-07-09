За сутки прививку от COVID-19 сделали более 18 тыс. татарстанцев

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прививку от коронавируса за последние сутки сделали 18 030 человек. Для сравнения, за предыдущие сутки вакцинировались 17 745 татарстанцев.

Всего в Татарстане на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделало 639 175 человек. Вторую дозу вакцины получили 422 944 человека.

Накануне руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова рассказала, что объема и количества получаемых доз вакцины недостаточно, поэтому республика запросит дополнительные. По ее словам, срывов в поставках препарата не наблюдалось, все вакцины поступали в республику регулярно и систематически.



Татьяна Демина