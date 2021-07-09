Новости общества

12:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки прививку от COVID-19 сделали более 18 тыс. татарстанцев

11:13, 09.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки прививку от COVID-19 сделали более 18 тыс. татарстанцев
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане прививку от коронавируса за последние сутки сделали 18 030 человек. Для сравнения, за предыдущие сутки вакцинировались 17 745 татарстанцев.

Всего в Татарстане на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделало 639 175 человек. Вторую дозу вакцины получили 422 944 человека.

Накануне руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова рассказала, что объема и количества получаемых доз вакцины недостаточно, поэтому республика запросит дополнительные. По ее словам, срывов в поставках препарата не наблюдалось, все вакцины поступали в республику регулярно и систематически.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также