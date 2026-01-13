Жеребца специальной татарской породы продемонстрируют на ВДНХ в Москве

Фото: предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода РТ

Жеребец Байкал РТ родом из племрепродуктора им. С.Ш. Гиниятуллина Тюлячинского муниципального района Татарстана был передан в Центр национальных конных традиций в Москве. Этот центр активно участвует в реализации спортивных, досугово-развлекательных, образовательных и отраслевых мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия и конного достояния России.

Ранее конь успешно участвовал в районных и городских скачках, приуроченных к празднованию национального праздника Сабантуй. Теперь же он займет почетное место в демонстрационной конюшне и конном театре Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ, пополнив крупнейшую коллекцию национальных пород коней.

Для подготовки к будущим выступлениям Байкалу РТ предстоит пройти интенсивный курс тренировок, включающий работу в руках, изучение сложных трюков и выполнение различных команд под руководством опытных специалистов. Это позволит жеребцу достичь необходимого уровня мастерства для выступлений на сцене конного театра, радуя зрителей своими талантами и уникальностью.



Ариана Ранцева