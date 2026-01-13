Каток в парке «Черное озеро» закроют на три дня

Каток в парке «Черное озеро» будет закрыт для свободного посещения с 14 по 16 января включительно

Фото: Илья Репин

Каток в парке «Черное озеро» будет закрыт для свободного посещения с 14 по 16 января включительно. Причина — подготовка к всероссийскому зимнему фестивалю WinterFest. Уже завтра на льду начнут заливать новый слой покрытия, а специалисты займутся монтажом необходимой аппаратуры и декораций для предстоящего мероприятия, сообщает мэрия Казани.

Организаторы настоятельно просят жителей города соблюдать осторожность и держаться подальше от поверхности льда в указанный период. Безопасность гостей парка остается приоритетом Дирекции парков и скверов региона.

16 января, в первый день фестиваля, посетители смогут насладиться яркой программой. Мероприятие откроет свою площадку в полдень, а вечером зрители увидят грандиозное ледовое шоу с участием известных спортсменов-фигуристов, которое стартует ровно в 19 часов.

Ариана Ранцева