Каток в парке «Черное озеро» закроют на три дня
Каток в парке «Черное озеро» будет закрыт для свободного посещения с 14 по 16 января включительно
Каток в парке «Черное озеро» будет закрыт для свободного посещения с 14 по 16 января включительно. Причина — подготовка к всероссийскому зимнему фестивалю WinterFest. Уже завтра на льду начнут заливать новый слой покрытия, а специалисты займутся монтажом необходимой аппаратуры и декораций для предстоящего мероприятия, сообщает мэрия Казани.
Организаторы настоятельно просят жителей города соблюдать осторожность и держаться подальше от поверхности льда в указанный период. Безопасность гостей парка остается приоритетом Дирекции парков и скверов региона.
16 января, в первый день фестиваля, посетители смогут насладиться яркой программой. Мероприятие откроет свою площадку в полдень, а вечером зрители увидят грандиозное ледовое шоу с участием известных спортсменов-фигуристов, которое стартует ровно в 19 часов.
