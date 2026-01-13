Марию Маркелову назначили заместителем министра сельского хозяйства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Марии Маркеловой на должность заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Мария Маркелова работала советником министра сельского хозяйства РФ с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года. Затем, с октября 2024 года, она исполняла обязанности директора департамента аппарата главы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
