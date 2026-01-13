Цены на сервисы Apple вырастут на 19% в России впервые за 10 лет
Ожидается, что изменения затронут ключевые подписки Apple, такие как стриминговые сервисы Music и TV, облачное хранилище iCloud и прочие услуги
Компания Apple готовится повысить цены на свои платные сервисы в России впервые за десять лет. Согласно информации издания iPhones, рост стоимости составит около 19%, пишет ТАСС.
Ожидается, что изменения затронут ключевые подписки Apple, такие как стриминговые сервисы Music и TV, облачное хранилище iCloud и прочие услуги. Кроме того, повысятся цены в App Store, а также подорожают внутренние подписки в приложениях.
Последнее значительное изменение тарифов произошло в 2015 году.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани смартфоны Apple потеряли в цене до трети стоимости.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».