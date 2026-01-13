Общий объем инвестиций в основной капитал Татарстана превысил 1,1 трлн рублей
Это прирост в 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
По данным Татарстанстата, за январь — ноябрь 2025 года в республике зафиксировали значительный рост ключевых экономических показателей. Общий объем инвестиций в основной капитал превысил 1,1 трлн рублей, показав прирост в 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Совокупный оборот организаций республики достиг отметки в 12 трлн рублей, что на 9,4% превышает показатели 2024 года. Особенно высокие результаты продемонстрировало обрабатывающее производство, где рост составил 30% при общем обороте в 3,9 трлн рублей.
Значительный прогресс наблюдается в следующих отраслях:
- производство машин и оборудования — рост около 30%;
- профессиональная научная и техническая деятельность — увеличение на 33%;
- здравоохранение и социальные услуги — рост 18%.
Потребительский сектор развивается более медленными темпами: оборот оптовой и розничной торговли увеличился лишь на 2,6%. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере транспорта и логистики, где прирост составил 4,3%.
Напомним, что численность рабочей силы Татарстана достигла 2,07 млн человек.
