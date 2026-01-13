Общий объем инвестиций в основной капитал Татарстана превысил 1,1 трлн рублей

Это прирост в 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Михаил Захаров

По данным Татарстанстата, за январь — ноябрь 2025 года в республике зафиксировали значительный рост ключевых экономических показателей. Общий объем инвестиций в основной капитал превысил 1,1 трлн рублей, показав прирост в 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Совокупный оборот организаций республики достиг отметки в 12 трлн рублей, что на 9,4% превышает показатели 2024 года. Особенно высокие результаты продемонстрировало обрабатывающее производство, где рост составил 30% при общем обороте в 3,9 трлн рублей.

Значительный прогресс наблюдается в следующих отраслях:

производство машин и оборудования — рост около 30%;

профессиональная научная и техническая деятельность — увеличение на 33%;

здравоохранение и социальные услуги — рост 18%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Потребительский сектор развивается более медленными темпами: оборот оптовой и розничной торговли увеличился лишь на 2,6%. Аналогичная ситуация наблюдается в сфере транспорта и логистики, где прирост составил 4,3%.

Напомним, что численность рабочей силы Татарстана достигла 2,07 млн человек.

Наталья Жирнова