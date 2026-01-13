Главная елка Казани завершит работу 15 января

Всего она проработала около 20 дней

Фото: Артем Дергунов

Комитет внешнего благоустройства сообщил, что центральную городскую елку, установленную рядом с «Чашей», начнут демонтировать в четверг, 15 января. Об этом сообщает мэрия Казани.

Дерево высотой 35 метров украшала грандиозная иллюминация из 76,5 тысячи гирлянд, работавшая одновременно с уникальной светодинамической конструкцией «Шатер» диаметром 60 метров.

Новогоднюю главную елку открыли 23 декабря, она проработала около 20 дней.

Стоит отметить, что в новогодние выходные Казань посетили более 200 тыс. туристов.

Ариана Ранцева