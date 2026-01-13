Власти Татарстана планируют включить в список ОКН «Самолетный корпус Авиаинститута»
Власти Татарстана намерены внести учебный корпус №3 Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), известный как «Самолетный корпус Авиаинститута», построенный в 1940 году архитектором Владимиром Дубровиным, в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
В настоящее время подготовленный проект распоряжения правительства республики находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы. По завершении всех необходимых юридических процедур объект официально получит статус памятника культуры и будет защищен государством от сноса или разрушения.
Ранее «Реальное время» писало, что мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия.
