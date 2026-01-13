Новости общества

04:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана планируют включить в список ОКН «Самолетный корпус Авиаинститута»

18:14, 13.01.2026

В настоящее время подготовленный проект распоряжения правительства республики находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы

Власти Татарстана планируют включить в список ОКН «Самолетный корпус Авиаинститута»
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Власти Татарстана намерены внести учебный корпус №3 Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), известный как «Самолетный корпус Авиаинститута», построенный в 1940 году архитектором Владимиром Дубровиным, в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В настоящее время подготовленный проект распоряжения правительства республики находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы. По завершении всех необходимых юридических процедур объект официально получит статус памятника культуры и будет защищен государством от сноса или разрушения.

Ранее «Реальное время» писало, что мемориал «Родина-мать» в Набережных Челнах получил статус объекта культурного наследия.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем