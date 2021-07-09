Нарушений при зачислении детей в первый класс лицея №182 в «Салават купере» не выявили

Нарушений при зачислении детей в первый класс в лицее №182 в казанском микрорайоне «Салават купере» не выявили. Проверку провел департамент надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана.

В 2019 году в российское законодательство внесли ряд изменений, по которым сформировалась категория граждан, которые наделены льготными полномочиями при приеме в первый класс, пояснил замминистра образования и науки РТ — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

Преимущественное право на зачисление имеют дети, чьи братья/сестры уже обучаются в лицее. Из 216 детей, зачисленных в первый класс учреждения, 174 ребенка имели это право. Из них 156 детей проживают в микрорайоне, за которым закреплен 182-й лицей. 18 будущих первоклашек в нем не живут, но тоже имеют преимущественное право зачисления в учреждение.

Другая льготная категория — дети, родители которых служат в правоохранительных органах. В первый класс лицея №182 приняли 14 таких первоклассников. Еще 28 детей, которые будут здесь учиться, проживают в данном микрорайоне, сообщается на сайте мэрии Казани.

Проверка прошла после поступивших обращений родителей, детей которых не зачислили в первый класс лицея №182. «Реальное время» побывало на собрании с детьми, которых не зачисляют в учреждение. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Демина