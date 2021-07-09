ФСБ предотвратила теракт в Уфе

В Уфе задержали сторонника террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Он готовил взрыв на объекте правоохранительных органов, сообщает ФСБ России.



В арендованном боевиком доме изъяли одно готовое самодельное взрывное устройство и компоненты еще для одного. В мобильном телефоне правоохранители обнаружили переписку с членами террористических структур.

В Подмосковье за подготовку теракта задержали боевика «Исламского государства»*. В отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств возбудили уголовное дело по подозрению в участии в деятельности террористической организации. Заготовку самодельной бомбы и компоненты взрывчатки изъяли у него при обысках по месту жительства и работы. Задержанный признался, что готовил теракт.

*«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.



Маргарита Головатенко