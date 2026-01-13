Активы Rockwool в России, включая татарстанский завод, перешли под временное управление

Все активы компании CanPack перейдут под временный контроль ООО «Стальэлемент»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление дочерних компаний двух иностранных предприятий: датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool и польско-американской упаковки CanPack. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Указ предусматривает передачу управления предприятием Rockwool компании «Развитие строительных активов», которая станет владельцем 100-процентной доли в ООО «Роквул» и 68-процентной в ООО «Роквул-Волга». Все активы компании CanPack перейдут под временный контроль ООО «Стальэлемент», которое получит полную долю в ООО «Кэн-Пак».

Сейчас заводы Rockwool работают в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), а также в Ленинградской и Челябинской областях.

В июне раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором компании «Роквул Россия».

Ариана Ранцева