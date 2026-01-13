ВБ предсказывает замедление российской экономики в 2026—2027 гг.

Фото: Реальное время

Эксперты Всемирного банка представили обновленные оценки роста валового внутреннего продукта (ВВП) России на 2026 и 2027 годы. Прогнозы оказались ниже предыдущих показателей. В частности, ожидается, что в 2026 году экономика вырастет всего на 0,8%, тогда как ранее прогнозировалось увеличение на 1,2%. Аналогично в 2027 году прирост ВВП составит 1%, хотя ранее предполагался рост на 1,2%, пишет ТАСС.

Среди факторов, обусловивших снижение прогнозируемых темпов роста, специалисты называют:

Отложенный эффект жесткой монетарной политики Центрального банка России.

Высокий уровень инфляции, негативно сказывающийся на потребительских расходах и инвестициях.

Ограничительные меры, введенные рядом западных государств против российских энергоресурсов.

Также сообщается, что добыча нефти в России сократится до 9,2 миллиона баррелей в сутки вследствие повреждений нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов подчеркнули устойчивость национальной экономики и уверяют, что темпы роста останутся стабильными и позитивными, даже несмотря на внешние факторы давления.

Ранее «Реальное время» писало, что за период с января по ноябрь общий прирост ВВП составил 1%.

Ариана Ранцева