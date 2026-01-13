В конце года в Казани продажи лекарств увеличились на 12%

Основную роль в росте сыграли медикаменты для лечения простуды, показавшие увеличение на 121%

Фото: Михаил Захаров

Согласно исследованию платформы Megapteka, в последнем месяце уходящего года фармацевтический рынок продемонстрировал значительный прирост объемов реализации продукции. Так, общие показатели объема продаж в денежном выражении увеличились на 21,2%, тогда как объем реализованных товаров в упаковках вырос более чем на 20%. Это стало возможным благодаря активной конкурентной борьбе среди аптек, выразившейся в проведении массовых акций и скидок.

Причина столь значительного прироста кроется главным образом в категориях товаров первой необходимости для борьбы с вирусными заболеваниями. Категория «простуда и грипп» показала беспрецедентный рост, увеличившись на +88,4% в денежных показателях и +72,1% в количестве проданных упаковок. Именно этот сегмент обеспечил основную долю рынка — 16,56% в стоимостном выражении и 24,01% в натуральном измерении.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Несмотря на общее увеличение объемов продаж, средняя цена аптечной корзины в большинстве регионов осталась практически неизменной. По итогам декабря ее стоимость увеличилась лишь на 0,79%: с 7 206 до 7 263 рублей. Наиболее высокая стоимость типичной корзины зафиксирована в Туле (7 586 руб.), Омске (7 462 руб.) и Калининграде (7 418 руб.). Самые низкие цены наблюдаются в Казани (7 039 руб.), Новосибирске (7 102 руб.) и Архангельске (7 117 руб.).

Продажи в Казани повысились приблизительно на 12%, несмотря на уменьшение средней стоимости аптечной корзины. Основную роль в росте сыграли медикаменты для лечения простуды, показавшие увеличение на 121%, и антибиотики, чьи продажи поднялись на 37%. Вместе с тем наблюдалось незначительное сокращение спроса на лекарства для нервной системы.

Ариана Ранцева