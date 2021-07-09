Сборная Италии перед финалом Евро-2020 изолировалась из-за коронавируса у журналистов, освещавших матчи

Сборная Италии перед финалом Евро-2020 изолировалась на базе в Коверчано. Футболистов решили обезопасить после того, как у трех журналистов, освещавших матчи чемпионата, подтвердился коронавирус.

Предстоящие пресс-конференции спортсменов проведут в онлайн-формате, сообщает «РИА Новости». Угрозы для футболистов нет, так как они не контактировали с заразившимися. Помимо этого, перед чемпионатом все игроки итальянской сборной прошли вакцинацию от COVID-19.

Из заразившихся коронавирусом журналистов двое находились в Лондоне, другой оставался во Флоренции, неподалеку от базы сборной. Все они ранее сделали прививку от COVID-19.



Напомним, финал Евро-2020 должен состояться в это воскресенье, 11 июля. Матч состоится между сборными Италии и Англии.

Татьяна Демина