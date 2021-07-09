Власти Башкирии вновь перенесли введение новых «ковидных» ограничений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Башкирии перенесли введение дополнительных антикоронавирусных ограничений при посещении жителями заведений общепита и других организаций социально-бытового профиля. Решение принято по просьбе делового сообщества республики.

Теперь требование об обязательном наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, в том числе первым компонентом, о имеющихся противопоказаниях к прививке или отрицательный ПЦР-тест при посещении ресторанов и других заведений переносится с 12 на 26 июля.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РБ Анна Казак заявила, что в коллективах организаций общепита очаги заболевания коронавирусом не регистрировались. Сведений о возможном заражении COVID-19 при посещении кафе и ресторанов нет, сообщается на сайте главы Башкирии.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе стало известно, что жители республики подали в Верховный суд РБ коллективный иск к главе Башкирии Радию Хабирову и его администрации из-за новых введенных коронавирусных ограничений. «Оспариваемый указ фактически дает некую индульгенцию лицам, имеющим вакцину, и ущемляет права тех лиц, кто по различным причинам не делает прививку, что явно трактуется как дискриминация, нарушая тем самым принципы, изложенные в ст. 17 и 29 Конституции РФ», — говорится в иске.



Татьяна Демина