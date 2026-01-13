Болельщики проигнорировали игроков УНИКСа при выборе на Матч звезд

Ни один игрок клуба — ни россиянин, ни легионер — не попал в число восьми лучших по итогам первого этапа голосования

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС остался без своих представителей в стартовом списке участников Матча звезд Единой лиги ВТБ. По итогам первого этапа голосования болельщиков, ни один игрок казанского клуба — ни россиянин, ни легионер — не попал в число восьми лучших.

В переднюю линию команды «Звезды России» зрители выбрали Антона Квитковских («Локомотив-Кубань») и Глеба Фирсова («Бетсити-Парма»), а в заднюю — Тимофея Герасимова («Уралмаш») и Всеволода Ищенко («Локомотив-Кубань»).

Среди легионеров в команду «Звезды мира» прошли Террелл Картер («Бетсити-Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») и Джейлен Адамс («Парма»).

Игроки УНИКСа значительно отстали от лидеров. Андрей Лопатин набрал лишь 9% голосов (против 27% у лидера Глеба Фирсова). Джален Рейнольдс получил 10% поддержки, Маркус Бингэм — 7%, а Дишон Пьер — всего 1%.

Напомним, в 2024 году болельщики делегировали на Матч звезд Рейнольдса и Дмитрия Кулагина, а годом ранее клуб представляли сразу три легионера — Маркос Найт, Рейнольдс и ДеВон Акун-Перселл.

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 15 февраля в Москве. Начало игры — в 16:00 мск.

Рената Валеева