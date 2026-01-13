Рустам Минниханов наградил Рашида Рахимова медалью «За доблестный труд»
Раис Татарстана поблагодарил экс-тренера «Рубина» за работу в клубе
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с бывшим главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым и вручил медаль «За доблестный труд». Информацию о награждении «Реальному времени» подтвердила руководитель пресс-службы главы республики Татарстана Лилия Галимова.
— В Татарстане умеют достойно не только встречать, но и провожать. Рустам Минниханов утром принял Рашида Рахимова. Сегодня было объявлено о том, что главный тренер покинул «Рубин». Раис республики пожелал ему успехов, — написала она в своем телеграм-канале.
«Рубин» отправил Рахимова в отставку, расторгнув контракт в одностороннем порядке. Тренер работал в казанском клубе с весны 2023 года. Под руководством Рахимова «Рубин» с ходу выиграл Первую лигу и закрепился в Премьер-лиге.
В нынешнем сезоне команда занимает седьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Справка
Медалью «За доблестный труд» награждаются граждане за высокие достижения в труде в области государственного, экономического, социального и культурного развития Татарстана, в развитии экономического, научного и технического потенциала республики.
