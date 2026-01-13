Казанская компания «СМАРТ СТРОЙ» обвиняется в обнале более 6 млрд рублей

По данным правоохранительных органов, компания действовала на протяжении нескольких лет

Фото: Реальное время

МВД по Республике Татарстан направило в суд уголовное дело в отношении группы жителей Казани, обвиняемых в совершении ряда экономических преступлений. Среди инкриминируемых деяний — уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), незаконная банковская деятельность (п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также организация либо участие в преступном сообществе (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По данным СУ СКР по РТ, речь идет о компании «СМАРТ СТРОЙ».

По данным следствия, в 2024 году руководитель одной из организаций создал преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью. В результате действий обвиняемых было обналичено свыше 6 млрд рублей, а незаконный доход составил более 570 млн рублей.

Кроме того, установлено, что в 2017—2019 годах руководитель общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму, превышающую 67 млн рублей. В период с 2019 по 2021 год он также осуществлял неправомерные переводы денежных средств, используя поддельные распоряжения.

Причастность обвиняемых к незаконной банковской деятельности была выявлена в ходе расследования уголовного дела о неуплате налогов. Расследование проводилось совместно с сотрудниками регионального МВД и налоговой службы.

Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 67 млн рублей. На данный момент возмещено 1,9 млн рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 77,8 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в Челнах пресекли уклонение предприятия от уплаты налогов в сумме 12 млн рублей.



